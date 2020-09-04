"مصر الطيران" تسير 44 رحلة دولية غدا

تسير مصر للطيران، غدًا، 44 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "إمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تونس، جوبا، نيويورك، البحرين".

كما تسير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من بغداد، أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، و3 رحلات جوية إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، إضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4800 راكب.