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محمود مسلم

مصر الطيران تسيير 38 رحلة طيران غدا

كتب:

الوطن
11:49 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير مصرللطيران غدًا الاحد ٢٠ سبتمبر ٣٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي تورنتو ، بغداد ، نادجمينا ، الرياض ، لندن ، ميلانو ، باريس ، روما ، ابوجا ، فرانكفورت ، امستردام ، برلين ، الدمام ، الخرطوم ، بيروت ، الشارقة ، واشنطن و٣ رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من ابوظبي و اسطنبول و٦ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ، طابا والاقصر بالإضافة إلى ٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٠٠٠ راكب.

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