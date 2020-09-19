مصر الطيران تسيير 38 رحلة طيران غدا

تسير مصرللطيران غدًا الاحد ٢٠ سبتمبر ٣٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي تورنتو ، بغداد ، نادجمينا ، الرياض ، لندن ، ميلانو ، باريس ، روما ، ابوجا ، فرانكفورت ، امستردام ، برلين ، الدمام ، الخرطوم ، بيروت ، الشارقة ، واشنطن و٣ رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من ابوظبي و اسطنبول و٦ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ، طابا والاقصر بالإضافة إلى ٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٠٠٠ راكب.