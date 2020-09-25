تنفيذ 11 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 3 مليارات جنيه بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه منها 11 مشروعا خدميا وتنمويا بقطاعات الصحة والشباب والإسكان والكهرباء بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة بلغت 3 مليارات، و110 ملايين و950 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ عدد 4 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 2 مليار و323 مليون جنيه شملت تلك المشروعات توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق بتكلفة 72 مليون جنيه، وإنشاء معهد للأورام بمنطقة هرية رزنة بتكلفة 521 مليون جنيه، وإنشاء المستشفى العسكري بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء مستشفى طوارئ الجامعة بناحية الشوبك بالزقازيق بتكلفة 730 مليون جنية وذلك بهدف تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي.

وفي قطاع الإسكان أكد محافظ الشرقية انه جار إنشاء برج سكني (استثماري) بمدينة الزقازيق يضم 44 وحدة سكنية بتكلفة 14 مليونا و100 ألف جنيه، وانشاء مبني لوحة توزيع كهرباء العصلوجي بتكلفة 2 مليون و991 ألف جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للمواطنين بمدينة الزقازيق وتحسين خدمات الكهرباء المقدمة لهم.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة جار إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق بتكلفة 5 ملايين و900 ألف جنيه، وفي قطاع الكهرباء أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء موزعي كهرباء أرض المحلج والأوقاف بتكلفة 85 مليون جنيه، وإنشاء محطة محولات الزقازيق والتي ستعمل بجهد 500/220/66/11 ك.ف وذلك بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.