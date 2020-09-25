أمن أسوان: ضبط قضايا مخدرات و تنفيذ 623 حكم

أصدرت مديرية أمن أسون بيانا، اليوم الجمعة، بمجهودها اليومي فى تنفيذ الأحكام وضبط قضايا المواد المخدرة والأسلحة النارية والمرور، حيث نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملات بمراكز محافظة أسوان الـ 5 "أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب البيان الإعلامي الصادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء "تبلغ اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، بتنفيذ 623 حكم على النحو التالي: 114 حكم حبس جزئي، و 19 حكم حبس مستأنف، و339 أحكام غرامات، 150 أحكام مخالفات، وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 3 سلاح ناري وكمية من البانجو تزن 5 كيلو جرامات".

وتابع البيان: "في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 18 قضية تموينية على النحو التالي: 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية"

كما تم ضبط 286 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي: في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـــ دائرة مركز أسوان ، و أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي أقراص مخدرة ، و تحرير 41 مخالفة تجاوز حد السرعة ، والتصالح الفوري في 49 مخالفة ، و تحرير 60 مخالفة غرامة ونش ، وسحب تراخيص 51 حالة عدم قبول التصالح ، وتحرير 83 مخالفة متنوعة.