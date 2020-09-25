بالصور.. افتتاح 5 مساجد في قنا

افتتحت مديرية أوقاف قنا، اليوم الجمعة، 5 مساجد بقرى مركز نقادة وقوص جنوب المحافظة.

البداية كانت بافتتاح مسجد دنفيق "العتيق"، الذي أعيد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية والتبرعات الأهلية، حيث استمرت الأعمال به لمدة عام ونصف وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، كما أنه يقام على مساحة 750 مترًا ويلتحق به مصلى للسيدات ودار لتحفيظ القرآن ومستوصف طبي خيري.

وأعقب افتتاح مسجد "الشيخ عبد المقصود" بقرية الخطارة، الذي أقيم بالجهود الذاتية وبترع الجهات الأهلية متمثلة في المهندس أمير بشير، رجل أعمال من قرية الخطارة، كما تم افتتاح مسجد "فاطمة الزهراء" بقرية بشلاو شمال مدينة نقادة بالجهود الذاتية بتبرع كويتي والجهات الأهلية وإشراف أمير بشير.

واختتمت إدارة الأوقاف في نقادة جولتها بافتتاح مسجد "الشيخ علي محمود الأسمنتي" بقرية أسمنت والذي أعيد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وينسب أسمه للشيخ علي الأسمنتي أحد أعلام القرية.

وفي مركز قوص تم فتتاح مسجد اسماعيل عمار بقرية المقارين بحضور فضيلة الشيخ محمد الطراوي،وكيل وزارة الأوقاف بقنا.

وقال محمد الطراوي، وكيل وزارة الاوقاف في قنا، إن المساجد بني بالجهود الذاتية بتكلفة ، وان خطة الأوقاف افتتاح مزيدًا من المساجد.