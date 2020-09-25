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النائبة هيام حلاوة تتقدم بأوراق ترشحها لبرلمان 2020 فردي مستقل

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خالد عبد الرسول
05:35 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
النائبة هيام حلاوة عقب تقدمها بأوراق ترشحها

النائبة هيام حلاوة عقب تقدمها بأوراق ترشحها

تقدمت النائبة هيام حلاوة، بأوراق ترشحها للجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، قبل دقائق من انتهاء مواعيد التقديم في 5 مساء اليوم.

وحصلت النائبة على رقم 54 في كشوف المرشحين على المقاعد الفردية، مستقلة، رمز الفنجان، عن دائرة الوراق وأوسيم، حيث أكدت حرصها على الحصول على أحد الأرقام الأخيرة التي يعتبرها المرشحون مميزة، كما هو الحال مع الأرقام الأولى.

وشهدت لجنة تلقي طلبات الترشح هدوءًا في اليوم قبل الأخير لغلق باب الترشيح، لاسيما أنه يوافق الجمعة، وتقدم نحو 5 مرشحين محتملين بأوراق ترشحهم.

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