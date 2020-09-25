فخري الفقي يعلق على خفض "المركزي" لأسعار الفائدة: تعتبر بداية  

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقًا، إن قرار خفض سعر الفائدة، جاء نتيجة لانخفاض التضخم على مستوى الجمهورية مقارنة بالفترة المقابلة، لافتا إلى أن معدلات النمو بسبب فيروس كورونا، انخفضت عما كانت مستهدفة.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن خفض الفائدة من شأنه تحفيز الاقتصاد المصري، ويعطي له دفعة للتحسن خلال الفترة المقبلة، إضافة لرجال الأعمال والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص، بالبدء في الحصول على التسهيلات اللازمة بتكلفة أقل، وتعتبر بداية لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن أسعار الفائدة منذ عامين، سنجد أنه انخفض بنسبة 8.5% عما كما عليه عند تحرير سعر الصرف، حيث بلغت سعر الفائدة 19% و20%، بينما وصل حاليا بين 8% و9%، مؤكدا أن ذلك من شأنه تحفيز الاقتصاد، بعد إعادة فتحه بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قرار "المركزي" بشأن الفائدة، اتخذ بناء على معايير ومؤشرات، حفزت لجنة السياسات النقدية في البنك.