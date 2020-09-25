كواليس رحلة طفلة في كفر الشيخ مع خاطفيها: "مصاصة بمليون جنيه"

انطلقت طفلة عمرها 5 سنوات، تجري وسط الزراعات، وهى تصرخ في ذعر، تغطي الدموع وجهها، بينما كان يجرى ناحيتها، ضابط وعدد من أفراد الشرطة، كادت الطفلة الصغيرة أن تنهار، لولا قيام الضابط بحملها وتهدئتها، وهو يبلغها أنها أصبحت في أمان.

ما سبق.. هو المشهد الأخير فى حكاية خطف طفلة عمرها 5 سنوات، من قرية تابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

قبل يومين، ألحت الطلفة فى طلب مصاصة من والدها الذى طلب من ابنة شقيقه أن تصطحب الطفلة لشراء مصاصة لها، وأثناء سيرهما فى الشارع، مر توك توك، خطف أحد مستقليه الطفلة ثم فر هاربًا.

سارعت الأسرة بالبحث عن الطفلة في كل مكان، دون جدوى حتى تلقى والدها اتصالا من مجهول، أبلغه بدفع مليون جنيه، مقابل إطلاق سراح الطفلة، وإلا ذبحها.

توجه الأب إلى مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ، وأبلغ بقيام (مجهولين) يستقلون مركبة (توك توك) باختطاف كريمته، 5 سنوات، حال سيرها بالقرية محل إقامتهم، رفقة (كريمة شقيقه) وهروبهم.

وتلقى والد الطفلة المختطفة، اتصالاً من مجهول، طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ.

توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة، عاطل له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز، الذى كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بالإشتراك مع 6 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم (هارب)، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقرر المتهم الأول، بعقده العزم على ارتكاب الواقعة بدافع التحصل على مبلغ الفدية، نظرا لعلمه بثراء أسرة الطفلة المجنى عليها، واستعانته بباقى المتهمين لتنفيذها: "أبوها مريش وقلت مش هيفرق معاه".

واعترف المتهم أن الطفلة ظلت تصرخ، وأبلغته أنها تريد مصاصة، فاشترى لها مصاصة، وقال لوالدها "أنا جبت لبنتك مصاصة، والمصاصة دى بمليون جنيه".

وأضاف المتهم أنه قام بتاريخ الواقعة، باستئجار مركبة "التوك توك"، وخطف الطفلة بالاشتراك مع باقى المتهمين، واحتجازها بمنزل أحدهم، وقيام آخر بالاتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها، نظير دفع مبلغ الفدية، وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيا، وتضييق الخناق عليهم، أطلقوا سراحها خشية ضبطهم.