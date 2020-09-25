"البيئة": تخفيض أسعار الرحلات الفردية لمحميات سيناء والبحر الأحمر 50%

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن حملة السياحة البيئية التي انطلقت اليوم، من محمية رأس محمد بشرم الشيخ، تفتح آفاقًا جديدة للسياحة البيئية المستدامة في مصر، كأحد نتائج استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية؛ لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 13 محمية ومنها إنشاء مركز الزوار بمحمية رأس محمد، ومحميات الفيوم، ودمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، بتوفير فرص عمل مستدامة لهم، بما عمل على رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يتراوح بين 126% - 460% في عام واحد.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، في حفل إطلاق حملة السياحة البيئية "eco Egypt" إلى الإجراءات التي اتخذت لدعم السياحة البيئية بخصم 50% على زيارات المحميات للأفراد بالبحر الأحمر وسيناء.

وأضافت أن ملف المحميات الطبيعية يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لأهميتها وبالتالي يتم تطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجي بما يدعم البيئة و الاقتصاد القومي بجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية، بما يتضمنه من أنشطة متعددة منها التخييم والغوص ومراقبة النجوم ومراقبة الطيور وغيرها، ويعمل على جذب محبي تلك السياحة من مختلف بلاد العالم؛ للتعرف على الطبيعة الفريدة و الثقافة المميزة لها بالمحميات الطبيعية بمصر.

وأوضحت أن الحملة ستستمر لمدة 3 سنوات تستهدف فيهما الترويج للسياحة البيئية في مصر، من خلال إنشاء موقع إلكتروني، وعدد من منصات التواصل الاجتماعية، فضلًا عن إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية، بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات وطيور وغطاء نباتي فريد، وتتضمن الحملة الترويج لعدد 13 محمية طبيعية.