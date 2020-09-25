وزيرة البيئة: نعمل على 13 محمية من خلال حملة "eco Egypt"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حملة "eco Egypt" تأتي ضمن ملف تطوير المحميات الطبيعية، حيث حظيت باهتمام القيادة السياسية، وتتناول عدة محاور هي، البنية الأساسية في المحميات وتقديم الخدمات والمجتمع المحلي.

وأضافت "ياسمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e: "مدة حملة إيكو إيجيبت هي 3 سنوات، حيث ستطلق المرحلة الأولى من رأس محمد"، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ستعمل على مخاطبة المهتمين بالسياحة البيئية لتدعيمها والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

وتابعت وزيرة البيئة: "نعمل على 13 محمية، حيث تتسم مصر بتنوع بيولوجي فريد، وبالتالي فإنها تحتوي على أنوع مختلفة من البيئات البحرية والحفريات والسياحة العلاجية"، لافتةً إلى أن المحميات الـ13 تحتوي على موارد طبيعية فريدة من نوعها، مثل محمية سانت كاترين التي تحتوي على أنواع من النباتات الطبية التي لا توجد في مكان آخر بالعالم".

وأردفت: "كان السكان المحليون يحرقون هذه النباتات للحصول على وقود، وعلمناهم سبل استخدامها وتجميعها وتغليفها بشكل معين، ثم يستطيعون بيعها للحصول على عوائد اقتصادية".

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الدراسات أثبتت أن الشعاب المرجانية التي يحتوي عليها البحر الأحمر هي آخر شعاب ستظل موجودة في العالم في ظل التغير المناخي، أي أنها ستكون آخر شعاب تتأثر بالتغير المناخي: "نعمل على الاستفادة من هذا الأمر في دعم التنمية المستدامة، والحفاظ عليها في آن واحد".