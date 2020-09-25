طالب مصري الأول على الثانوية بالكويت: "أتمنى دراسة الطب أو الهندسة"

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الجينات المصرية لها علاقة بالعلم والتعلم وحب التعلم، مشيرًا إلى أنه عندما يطلع على قوائم أوائل الثانوية العامة، يشعر بأن مصر مليئة بالخير والشباب المجتهد.

وأضاف فايق، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "ما فاجأني أنني عندما اطلعت على قوائم الأوائل في السعودية والإمارات والكويت، اكتشفنا أن الكثير منهم شباب مصري مكافح ومجتهد، وهو ما يطمئننا على مستقبل البحث العلمي في مصر والعالم العربي".

وقال أحمد عبدالجواد الأول على الشعبة العلمية في الثانوية العامة بالكويت، خلال تصريحات للبرنامج عبر خاصية "سكايب"، إن تمثيل مصر في الكويت شرف كبير له، مشيرًا إلى أنه يزامل حسين عبدالكريم الأول مكرر على الشعبة العلمية في الثانوية العامة بالكويت في نفس الفصل والمدرسة.

وأضاف عبدالجواد: "وُلدت في الكويت، وتلقيت تعليمي بالكامل هناك، وحسين أيضًا مولود في الكويت، ونحن ننتمي إلى مدرسة الأهلية الثانوية، ولم أحدد الكلية التي سألتحق بها بعد، لكني أفكر في الالتحاق بكلية الطب أو الهندسة، فنحن ليس لدينا شعبة علمي العلوم وعلمي الرياضة، لأن طالب الشعبة العلمية يدرس كل مواد الشعبتين، وأهدي نجاحي لوالدي ووالدتي، لأنهما ساعداني كثيرًا في دراستي".