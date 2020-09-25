فتاة الدقهلية تنهار من البكاء: ربنا يسامح كل اللي اتكلم عني بكلمة وحشة

دخلت الطالبة أمل محمد عبدالحميد، المعروفة إعلاميا بفتاة الدقهلية ضحية الاغتصاب، في نوبة بكاء، فرحة بالقبض على الجاني، وإثبات نسب الطفلة إليه.

ووجهت "أمل"، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، رسالة لكل من تنمر عليها أو هاجمها: "ربنا يسامح كل اللي اتكلم عني كلمة وحشة، وربنا يعلم قد إيه اتبهدلت واتظلمت، سنتين ونص اتدمرت".

من جانبه قال "علي" عم الفتاة، إن الله سبحانه وتعالى سخره لمتابعة هذه القصة، خاصة أنه بعد معاناة لمدة عامين مع القضاء الموضوع أغلق، فطلب منها تصوير فيديو، ونشره على فيس بوك، مؤكدا أن الفتاة تعرضت للتنمر والهجوم عليها بشكل كبير، حتى الآن.

ووجه الشكر للنائب العام، قائلا: "ده مش نائب عام بس ولكنه أب لكل مصر قبل ما يكون مسؤول، ووقف جنبها بعد ربنا والجهات الأمنية والمباحث بأجا"، متسائلا عن مصير الطفلة، "العيال مش بتلعب معاها وبيقولوا أبوكي فين؟".