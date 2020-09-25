عاجل.. 4 محافظات تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالسادات

أكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق مصنع للكيماويات بالسادات، ومحاولة السيطرة على الحريق ومنع وصوله للمصانع المجاورة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك دعمًا من الحماية المدنية قادمًا من عدد من المحافظات منها "البحيرة، القليوبية، الغربية، والجيزة" في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأوضح أن النيران تم حصرها داخل المصنع في محاولة لمنع امتدادها للمصانع المحيطة به، ويعد منع الانتشار في حريق مصنع الكيماويات نجاحا حتى الآن.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

من جهته، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عدم وجود خسائر في الأرواح بحريق مصنع الكيماويات بالسادات، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء تحسبًا لأي طوارئ.

وأوضح "جودة" لـ"الوطن"، أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى السادات، وكذلك رفع حالة الطوارئ في جميع أقسام الحروق بمستشفيات المنوفية.