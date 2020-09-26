وزير الأوقاف: الدعوة إلى الفوضى جريمة تصل إلى درجة الخيانة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدعوة إلى الفوضى، جريمة ترقى إلى حد الخيانة الوطنية، من كل من شارك أو يشارك فيها أو يحرض عليها بأي وسيلة أو لون من ألوان التحريض.

وأوضح "جمعة"، في بيان صحفي، أنه يجب أن يعامل دعاة الفوضى بمنتهى الحسم، ولردع من يسعون في الأرض فسادا أو إفسادا شرع الإسلام حد الحرابة، ردعا لكل من تسول له نفسه النيل من أمن المجتمع وأهله الآمنين.

وطالب الوزير بالتعامل بمنتهى الحسم مع كل من يثبت تورطه في التحريض على الفوضى، مطالبا من كل وطني مخلص يحب وطنه ويحرص على أمنه وسلامه، عدم التستر على أي عنصر من عناصر الجماعات الإرهايية وخلايا الفساد والإفساد والتخريب، مؤكدا أن التستر على أي عنصر من هذه العناصر المارقة خيانة للدين والوطن.