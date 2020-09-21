عمرو أديب: دعوات الإخوان للتخريب فشلت.. "لو فيه حاجة مش هخبيها"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتخريب فشلت، مضيفًا: "في فيديو بقرية كان ماشي فيها 12 واحد، وفي البساتين مشيوا في الشارع من أوله لآخره".

وتابع أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "في ناس 15 واحد اتلموا في حارة لمدة دقيقتين، ده نسميه إيه؟! انتو ليه مصرين إننا نعترف إن في حاجة؟! ولو هنقول لحضراتكم، بس مفيش 5 مليون ولا الشوارع التي هبت ولا حاجة من الكلام ده".

وأردف الإعلامي عمرو أديب: "لو في حاجة هقول، بس الصراحة مش لاقي حاجة، مش هنخبي حاجة، لأن مفيش حاجة نخبيها، ولحد الساعة 11 وربع ومفيش حاجة حصلت، هاتولي حاجة كويسة وأنا أذيعها، والله ما عارف أعمل إيه، أنا حضرت ثورتين، ولما أشوف ثورة هعرفها".

وواصل: "إحنا في عصر لا يمكن واحد فيه يخبي حاجة، ولو بالآلاف هنذيعه، الأول بدأوا بيأس وقالوا إن الشعب المصري جبان، وبعدين بيتكلموا في كم فيديو، واللي بيحصل هنعرضه، بس للأسف مش لاقي حاجة".