برعاية الشباب والرياضة.. سكر الحوامدية بطلا للسباحة ببطولة الشركات

حصد فريق السباحة لشركة السكر والصناعات التكاملية المركز الأول لـ السباحة كما حصد فريق كرة الماء على المركز الثاني ببطولة الشركات رقم 53 والتي تستضيفها مدينة الإسماعيلية تحت رعاية المحاسب محمد عبد الرحيم حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية.

تتويج بطولة السباحة هذا العام يؤكد استمرار دعم النشاط الرياضي

وأكد عمار إبراهيم موسى رئيس جهاز ألعاب الماء، أن تتويج هذا العام جاء ليؤكد على استمرار قيادات الشركة فى دعم النشاط الرياضي واستمرار لتحقيق المزيد من النجاحات داخل هذا الصرح العملاق وإعادة أمجاد المجال الرياضى لشركة السكر، موجها الشكر لمجلس الإدارة سكر الحوامدية برئاسة المحاسب محمد عبد الرحيم والمهندس صلاح فتحى العضو المنتدب الفنى للشركة على ما قدموه من دعم للفريق خلال فترة المنافسات ، كما وجه عمار الشكر للجهاز الفنى بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم موسى ومدربه حسين عزت والجهاز الطبي بقيادة الدكتور حسن عبد التواب كما تقدم بالشكر والتقدير للاعبين عمر محمد حسين واحمد حسين حنفي و على صابر ومحمد سعيد وعمار ياسر و مروان يحيى ومحمود حمدي و رأفت حامد و محمود عبد الناصر .

افتتاح البطولة بحضور صبحي والغضبان على أرض بورسعيد

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد افتتحا بطولة الجمهورية للشركات رقم 53 والتي تقام فاعلياتها بمدينة بورسعيد وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، وشهد ملعب الهوكي بالمدينة الرياضية ببورسعيد حفل الافتتاح ، في حضور الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العام للشركات ومجلس إدارة الاتحاد وقيادات الوزارة.

وكما حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على استقبال جميع الفرق الرياضية ، مرحبا بهم ، والتي جاءت لتشارك من جميع المحافظات ، معربا عن ابتهاج محافظة بور سعيد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم.