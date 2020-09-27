معاقبة مساعد شرطة لعدم تحليه بضبط النفس وتشاجره مع سائق بالغربية

بادرت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تأديبية تجاه مساعد شرطة بمرور الغربية لتعديه على سائق ولعدم تحليه بضبط النفس أثناء تعدي سائق عليه بالسب والشتم.

كان مساعد شرطة من قوة إدارة مرور الغربية يقوم بتنظيم الحركة المرورية بمنطقة أسفل كوبرى الاستاد بمدينة طنطا تلاحظ له قيام أحد قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه وتحميل الركاب بالمخالفة لخط السير، وحال قيامه بمطالبة قائدها بتراخيص السيارة تعدى علية بالسب والشتم.

على إثر ذلك قام مساعد الشرطة بالتعدى على قائد السيارة ، وتبين حمل قائد السيارة لإيصال سحب منتهى المدة لرخصتى "القيادة التسيير" لمخالفته خط السير والتحميل من داخل المدينة..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .ويشار فى هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية قد بادرت بإتخاذ قرار تأديبى تجاه مساعد الشرطة لعدم ضبط النفس رغم خطأ وتجاوز السائق.