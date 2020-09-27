وزير التعليم يعلن عن موعد إتاحة مناهج الثانوية العامة بالتابلت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دخول الطلال للمنصات التعليمية الإلكترونية مثل البث المباشر والمكتبة و"إدمودو"، وهناك بعض الخدمات يكون عليها مقابل صغير وأقل من أسعار الدروس الخصوصية، كما أن جميع طلاب المرحلة الثانوية معهم "تابلت".

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مناهج الثانوية العامة تكون متاحة بمنصة إدارة التعليم من خلال التابلت الأسبوع قبل الدراسة، كما أنه على أولياء الأمور معرفة جداول الحصص في القنوات التعليمية.

وتابع: "مفيش حصص بالمدرسة، لطلاب رابعة ابتدائي لحد الآخر، الحصص على القنوات التعليمية والمدارس هيكون فيها المواد اللي خارج المجموع والأنشطة وأسئلة للمعلم"، مرجعا سبب ذلك لاحتمالية حدوث أي موجات أخرى لفيروس كورونا "عاملين حسابنا لو الأمور راحت للأسوأ من 4 ابتدائي لحد آخر الخط ممكن يقعدوا في البيت عادي لو اتزنقنا، ووراد إن المدارس متشغلش السنادي".

وأوضح أن سيتم تقييم الطلاب في الأيام التي يذهبون بها للمدرسة، مثل الامتحانات أو الأبحاث، وهناك حضور وغياب، مطمئنا أولياء الأمور: "اللي هتشفوه السنادي أفضل من اللي شوفتوه قبل كدة أو اللي بيسموه التعليم، احنا مكنش عندنا تعليم، التعليم يعني لازم الطالب يبقى له مسؤولية ولكن اللي كان بيحصل إن الطالب بيحصله تلقين مش فكر خالص".