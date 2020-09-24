مصر للطيران تسير 48 رحلة.. ومصادر: أعلى كثافة تشغيل منذ انتشار كورونا

كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن الشركة ستشهد اليوم أعلى كثافة تشغيل، منذ عودة السياحة المنتظمة.

وقالت المصادر، إن الشركة بقيادة الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة، يبذلون جهدا غير مسبوق لتقديم أفضل خدمة مميزة لعملاء الشركة من مختلف جنسيات العالم، وهذا بخلاف العروض الترويجية والتنشيطية لزيادة حركة الطيران والسفر.

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها ستسير اليوم الخميس 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، اديس ابابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، جوانزو، أكرا، لاجوس، الرياض، أبوچا، فرانكفورت، موسكو، بغداد، المدينة، القصيم، و5 رحلات إلى جدة و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين إلى كل من أبوظبي وبيروت والدمام، ورحلة استثنائية إلى كل من مسقط وكازابلانكا، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5700 مسافر من جنسيات مختلفة.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن طرح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم، تدعيماً لحركة السفر، حيث طرحت الشركة تخفيض بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتباراً من يوم 1 أكتوبر وحتى يوم 20 أكتوبر 2020، والسفر حتى يوم 5 ديسمبر.

وقدمت الشركة تخفيضا 10%على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال، و35% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم 15 أكتوبر 2020، على أن يكون السفر حتى يوم 10 ديسمبر 2020.

وقدمت الشركة تخفيضا 25% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم 10 أكتوبر 2020، والسفر حتى يوم 20 ديسمبر2020، بالإضافة إلى تخفيض 20% علي الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و15% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم 15 أكتوبر 2020، على أن يكون السفر حتى يوم 15 ديسمبر 2020.