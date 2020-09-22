مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها بنسبة 35%: مش هنبطل نسافر

أعلنت شركة مصر للطيران تخفيضًا على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم، وذلك تدعيماً لحركة السفر، حيث طرحت الشركة تخفيض بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتي "رجال الأعمال" و"السياحية"، وذلك عند شراء التذاكر اعتباراً من يوم 1 أكتوبر المقبل وحتى يوم 20 من الشهر ذاته ، والسفر حتى يوم 5 ديسمبر2020.

وأضافت الشركة، أنها طرحت أيضًا تخفيضًا بنسبة 10% على أسعار رحلاتها المنطلقة من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال، و35% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم 15 أكتوبر المقبل، على أن يكون السفر حتى يوم 10 ديسمبر المقبل، كما قدمت الشركة تخفيضًا 25% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن وحتى يوم 10 أكتوبر المقبل، والسفر حتى يوم 20 ديسمبر.

وطرحت الشركة تخفيضًا بنسبة 20% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و15% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتى يوم 15 أكتوبر المقبل، على أن يكون السفر حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن تلك التخفيضات والعروض الترويجية تأتي استكمالًا لمبادرة "مش هنبطل نسافر"، والتي أطلقتها الشركة لمساعدة عملائها لاتخاذ قرار السفر خلال الفترة الحالية .

وكانت مصر للطيران قد أعلنت أنها ستسير، غدًا الأربعاء، 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، وباريس، ولندن، وميلانو، والخرطوم، وأبوظبي، والشارقة، وبغداد، وبيروت، ونيويورك، والرياض، والمدينة، وثلاث رحلات جوية إلي دبي، و4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلتين إلى اسطنبول، ورحلتين إلى الدمام، ورحلة استثنائية إلى عمان، و6 رحلات داخلية، بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، وأضاف أن الشركة ستنقل عبر تلك الرحلات ما يقرب من 4000 راكب.