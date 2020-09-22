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مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية غداً على متنها 4 آلاف راكب

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الوطن
01:48 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
رحلات جوية

رحلات جوية

تسير الشركة القابضة "مصر للطيران"، غدًا الأربعاء، 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، الخرطوم، أبو ظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، الرياض، المدينة".

كما يتمّ تسيير ثلاث رحلات جوية إلى دبي، و4 رحلات جوية إلى جدة ورحلتين إلى إسطنبول، ورحلتين إلي الدمام ورحلة استثنائية إلى عمان و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 4 آلاف راكب.

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