مدينة سانت كاترين تستعد لتساقط الأمطار الرعدية

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة سانت كاترين، اليوم الخميس، حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار رعدية على محافظة جنوب سيناء.

وقال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تنتظر تساقط الأمطار، بعد تلبد سمائها بالغيوم، وجرى إعلان حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث سيول.

وأكد أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى، والتنسيق مع كل الجهات المعنية، ومتابعة السدود والبحيرات التي جرى إنشاؤها ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول، للتأكد من جاهزيتهم لتخزين المياه في حالة حدوث سيول.

وأوضح نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أنه يوجد إقبال سياحي على المدينة، واستقبلت المدينة اليوم 50 سائحًا بينهم 46 سائحًا مصريًا، و4 سائحين أجانب.

وأشار إلى أن جميع السائحين يأدون برنامجهم السياحي بشكل طبيعي.