في 15 نقطة.. تفاصيل خطة الجامعات لمواجهة كورونا في العام الجديد

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة و المعاهد وضع خطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020 وذلك في ظل الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والتي منها توزيع المنشورات والإرشادات اللازمة في جميع الأماكن للتوعية والنصح وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.

وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن"، أبرز الإجراءات المتعقلة بالتوعية والإرشاد:

- الحرص من جميع الكوادر والطلبة على استمرار غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتجفيفها بشكل كامل.

- نظافة أيديهم عند الوصول إلى الجامعة، وقبل تناول الطعام وبعده، وبعد العطس أو السعال و عدم لمس أفواههم وأعينهم وأنوفهم.

- مراعاة المعايير المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إدارة النفايات، وبخاصة النفايات الملوثة.

- التأكد من المحافظة على التباعد مسافة مترين بين الأشخاص في جميع المناطق المشتركة، ومناطق خدمة المتعاملين، والمناطق الأخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من الطلبة والكوادر والزوار.

- إتاحة تصميم قاعات الدرس مجال للمحافظة على التباعد الجسدي، أي إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، شريطة ارتداء جميع من في الصف للكمامات

- التأكد من عدم ازدحام دورات المياه والحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت ذاته.

- عدم استخدام الأدوات الموجودة في الخارج إلا في حال كانت تخضع للتنظيف والتعقيم المناسب بعد كل استخدام من مجموعات الطلبة، وعلى ألا تستخدمها أكثر من مجموعة واحدة في كل مرة.

- تنظيم استخدام أعضاء الكادر الجامعي لغرف أعضاء هيئة التدريس والمكاتب وقاعة تناول الطعام، بحيث يتم دخولهم وخروجهم على دفعات بينها فواصل زمنية، وذلك للحد من الكثافة في هذه الأماكن.

- ينبغي على إدارة الجامعة تخصيص غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة من كوفيد 19 مع وضع إجراءات للتطهير وفقا للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وزارة الصحة والسكان.

- يمكن فتح قاعات تناول الطعام للاستخدام الفردي، وذلك لتناول الطعام والشراب فقط، مع الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين، وألا يسمح بإقامة البوفيهات أو أي شكل آخر من التجمعات.

- يسمح باستخدام الخزائن طالما يتم الالتزام بشروط التباعد الجسدي، وبشرط أن تكون كل خزانة مخصصة لطالب واحد فقط، بحيث يستخدمها الطلبة بالتناوب وألا يتشاركونها أبدا.

- وضع علامات مرئية واضحة على الأرض للدلالة على مسافات التباعد الآمنة.

- في محطات تقديم القهوة، يجب الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين وتجنب الوقوف في طوابير، ولا يسمح بوجود برادات المياه.

- يجب وضع علامات على الأرض في جميع المصاعد تشير إلى الأماكن الصحيحة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد الجسدي، وعلى مستخدمي المصاعد الالتزام بهذه العلامات

- ينبغي التشجيع على الدفع بالطرق الإلكترونية، علماً بأن الدفع النقدي مازال مقبولا.