نائب محافظ إسكندرية تتابع أعمال مبادرة "100 مليون صحة"

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال الفرق الطبية المتواجدة بالمستشفيات والوحدات الصحية والقوافل الطبية في نطاق المحافظة، والتي تعمل في إطار إعادة تفعيل أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بحضور الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة.

وأشارت نائب المحافظ، خلال جولتها غرب الإسكندرية، إلى أنه تم خلال هذه المرحلة استحداث نقطة جديدة داخل الموقف الجديد بمحرم بك ميناء الإسكندرية البري""، نظراً لأهمية المكان الذي يتردد عليه الآلاف من العمال والمواطنين يومياً، تيسيراً عليهم، وحثهم على الكشف، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، موضحةً أنه سيتم صرف العلاج اللازم للمرضى، أو إحالتهم إلى المستشفيات المختصة.

وحثت "عازر" المواطنين على ضرورة المشاركة في الحملة، للاطمئنان على صحتهم، وتوفير العلاج اللازم لهم في حالة مرضهم، مؤكدةً أنه خلال الحملة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع أساليب مكافحة العدوى، لمنع الاختلاط، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.