علاج 27 ألف مستفيد من مبادرة الرئاسة لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية 

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين.

وقال إنه خلال الأسابيع الماضية تم توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج اللازم على 2687 مريضًا، ليصل إجمالي من تلقوا الخدمة الطبية إلى 26812 مواطنًا حتى الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية علي نفقة الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة "100 مليون صحة" لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عامًا فأكثر، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار "مسعود" إلى تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، إضافة إلي العيادات المتنقلة، موضحًا صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية.