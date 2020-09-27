عمرو أديب: الوضع الاقتصادي في مصر والعالم مرشح للتدهور بشكل أكبر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تشهد ظروفًا اقتصادية صعبة ولعالم كله كذلك، بالتزامن مع انكماش الاقتصاديات بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع مرشح للتدهور بشكل أكبر.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "هناك أزمة اقتصادية يعاني منها العالم كله، وكان لدينا 12 مليار من عوائد السياحة، لم تعد تستفيد مصر منها بسبب الأزمة، كما تراجعت التجارة ما أثر على عوائد قناة السويس، كما تأثرت تحويلات المصريين بالخارج".

وحول مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، قال أديب: "الرئيس تكلم عن أهمية القطاع الخاص.. شوفو المشروع عشان الناس اللي بتقول إن مفيش غير الجيش، ده مشروع مش سهل، وفيه تكنولوجيا كوري وياباني، ده مشروع عظيم وجبار ومذهل".