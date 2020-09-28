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وزيرة البيئة: المشروعات البترولية الجديدة تقام وفقا للاشتراطات

كتب:

محمد عزالدين
01:25 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
وزيرة البيئة

وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جميع المشروعات البترولية الجديدة تقام وفقا للاشتراطات البيئية، ونتعاون مع المشروعات البترولية فيما يخص اشتراطات حماية البيئة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لمزيد من التعاون مع المجتمع المحلي في منطقة مسطرد لتحسين الأحوال المعيشية.

وأضافت "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الصرف الصناعي الخاص بشراكات البترول على خليج السويس مشكلة منذ سنوات طويلة، ليس فقط ينتج عنه تلوث بيئي، ولكن أيضًا إهدار للموارد من مياه وصرف صناعي.

وأشارت إلى أنها ووزير البترول تدخلا للانتهاء من الخطة، ولا يمكن للوزارة الموافقة على توفيق الأوضاع دون تكنولوجيا واضحة جرى اختبارها ووضع توقيت زمني واضح وتمويل مؤكد، وجرى ضخ 400 مليون دولار كاستثمارات في جميع المواقع منها 2 زيتكو وراس غارب ومنعوا الصرف نهائيا على خليج السويس والباقي مستمرين ووصلت نسبة التنفيذ 36%.   

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