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فيديو.. الإسكندرية تستعد لأمطار الشتاء بتجربة محاكاة و117 مليون جنيه

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محمد عزالدين
06:23 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
المحاكاة

المحاكاة

تابع برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، تجربة محاكاة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول بشوارع الإسكندرية استعدادا لفصل الشتاء.

وقالت دينا أبو الفضل الجندي، مراسلة البرنامج، إن محافظة الإسكندرية صرفت هذا العام 117 مليون جنيه استعدادا لموسم الأمطار والسيول، لافتة إلى أن أفراد الصرف الصحي والمياه يعملون ليلا لتنفيذ المحاكاة، والتأكد من كفاءة الشنايش.

وأضافت استعدادات السيول بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث جرى تطهير الشنايش والبيارات وإجمالي الشبكة البالغ طولها 3600 كم، لافتة إلى أنه كان في الماضي يوجد فصل بين مياه الأمطار والصرف الصحي ولكن بعد توسعة الكورنيش في 2007 اختلطت المياه، وحاليا يجرى فصلها في الأماكن الجديدة مثل محور المحمودية.

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