محمد سامي: السقا وكرارة أبطال مسلسلي الجديد.. واليوتيوبر ليس مهنة

قال المخرج محمد سامي، إنّ مهنة اليوتيوبر التي انتشرت مؤخرا، هي مهنة من لا مهنة له، مضيفا أنّ الإنترنت والتكنولوجيا يتم استخدامهما بشكل سيئ، ولا بد من وجود قانون يجرم فكرة اقتحام الخصوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنّه أخذ عهد على نفسه بعدم بداية تصوير أي عمل الا بعد الانتهاء من كتابته بشكل كامل.

وأوضح أنّ تلك الفكرة أخذها من سيناريست وكاتب الكبير، لافتا إلى أنّ العمل الجديد الذي يكتبه حاليا وصل فيه حتى الحلقة العشرين، وأبطال العمل هم الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

وتابع أنّه فوجئ مؤخرا برسالة من إحدى السيدات المقيمات في الكويت تطلب منه رد مبلغ من المال، مؤكدا أنّه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل اسمه وصفته على فيس بوك.