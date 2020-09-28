الجمال: الكشف الطبي على طلاب الجامعات الأهلية بجامعة أسيوط

وجه رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، بإتاحة الفرصة للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات الأهلية الثلاثة "العلمين والجلالة والملك سلمان"، لإجراء الكشف الطبي بالمقرات المخصصة للكشف الطبي على الطلاب الجدد، مع زملائهم من أبناء جامعة أسيوط، وذلك تيسيراً على الطلاب وأسرهم، وتجنباً لانتقالهم إلى مقار جامعاتهم لإجراء الكشف الطبي بها، كما أكد على تسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، مع إخضاعهم لكافة الفحصوصات الطبية المقررة على طلاب جامعة أسيوط.

وتواصل جامعة أسيوط اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بمختلف كليات الجامعة، وذلك وسط تدابير احترازية اتخذتها إدارة الجامعة، للوقاية من فيروس "كورونا"، تتضمن تنظيم أعمال الكشف، ومنع التكدس والزحام، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للطلاب خلال خضعوهم للكشف الطبي، موجهاً بضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية التي قررتها إدارة الجامعة للوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.