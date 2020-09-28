"التضامن": مليون جنيه منح للطلاب المكفوفين بـ17 جامعة

قال خليل محمد خليل مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إن الوزارة تقدم منحًا للطلاب المكفوفين بـ17 جامعة، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالى توافيهم بأسماء الطلاب.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس تعد أكثر الجامعات التى ترسل بيانات طلاب مكفوفين، والذى يصل عددهم إلى نحو 400 طالب وطالبة.

وأضاف لـ"الوطن" أن متوسط عدد الطلاب المكفوفين بالجامعات نحو 1000 طالب على مستوى 17 جامعة، مشيرًا إلى أن المنحة عبارة عن مبالغ مالية، يتم تقديمها للطالب طوال فترة الدراسة، بنحو مليون جنيه سنويًا.

المنحة تقدم لمدة 12 شهرًا باستثناء طالب الفرقة الأولى

ولفت "خليل" إلى أن المنحة تقدم لمدة 12 شهرًا، باستثناء طلاب الفرقة الأولى، حيث تبلغ مدة المنحة المقدمة لهم نحو 9 شهور، نظرًا لأن السنة المالية تبدأ أول يوليو، بمتوسط 100 جنيه كل شهر، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه لزيادة منحة المليون جنيه إلى 2 مليون جنيه.

وأكد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن، أن الوزارة دائمًا ما تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوجيهات من رئيس الجمهورية دائم الانحياز لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما ظهر جليًا منذ عام 2014 بظهور قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، ثم اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذى فرض حزمة من الحقوق لذوي الإعاقة.

تطوير 2600 وحدة اجتماعية وتدريب العاملين بها

وأضاف "خليل"، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي أبرز أوجه الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنها تعد بمثابة بوابة عبور للحصول على جميع استحقاقاتهم، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم تطوير 2600 وحدة اجتماعية وتدريب العاملين بها، وذلك لتسهيل خدمة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

إصدار 30 ألف بطاقة خدمات متكاملة

وتابع أن الوزارة أصدرت 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة" قبل تدشين الموقع الإلكتروني، وبعد إنشاء الموقع تم إصدار 30 ألف بطاقة خدمات متكاملة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إصدار 30 ألف بطاقة أخرى.