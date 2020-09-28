ضبط 4 مخازن دون ترخيص و3500 علبة أدوية مهربة وغير مسجلة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بعضها مرخص والآخر غير مرخص، بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال حملات تفتيش مفاجئة شنتها الهيئة خلال سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إنّ شهر سبتمبر شهد تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة، وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة.

وأضاف الغمراوي، في بيان عنه قبل قليل، أنّ حملات التفتيش أسفرت عن ضبط 4 مخازن أدوية غير مرخصة، وشركة بيع مكملات غذائية، وعدد من المحلات والصيدليات التي تتاجر بالأدوية المهربة وغير المسجلة، وجرى ضبط 3500 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة، ومكملات غذائية، إضافة إلى 150 عبوة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية دون فواتير، وضبط 250 عبوة من الأدوية المسجلة بوزارة الصحة في مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الحملات جاءت رفقة الجهات الرقابية المتمثلة في الإدارة العامة لمباحث التموين، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهاز حماية المستهلك، لافتاَ إلى أنّ التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، لضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري.

وأوضح الغمراوي، أنّ الهدف من الحملات يأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فعالية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء في السوق المصري.