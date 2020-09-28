7 حزبيين في مواجهة 25 مستقلا بدائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية

تشهد دائرة قويسنا وبركة السبع مواجهة شرسة بين مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية، والتي تعد من أقوى الدوائر، حيث يترشح بها 6 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، وحماة وطن، ومصر القومي، في مواجهة 25 مرشحاً مستقلاً في الدائرة الثانية للانتخابات بالمحافظة.

وشملت كشوفات الناخبين كلا من: سامي فتوح مرشحا عن حزب مستقبل وطن، وعلي حماد مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وعبد الحكيم محمد التعلب مستقل رمز الكف، يوسف نصار مستقل رمز الحصان، منير محمد مندور مستقل رمز الأسد، عصمت عبد الفتاح يس مستقل رمز بندقية الصيد، محمد حمدي موسى مستقل صقر، محمد صلاح علام مستقل رمز الطائرة الورقية، طلعت أنور أحمد مستقل نجفة، رزق نزيه مستقل رمز التمساح.

كما شملت كشوفات الناخبين، محمد أبو الفتوح مستقل غصن الزيتون، عبد الرحمن فتوح حماد مستقل رمز المدفع، حاكم السعدني حسن مستقل رمز ساعة اليد، أحمد محمد محمود مستقل رمز الميكروفون، محمد إبراهيم أبو عبيد حماة الوطن رمز التاج، محمود محمد عفيفي مستقل رمز المروحة، عبد العزيز فتحي الشلف مستقل عنقود العنب، السد العالي حسن أحمد مستقل رمز السد العالي، أحمد رفعت مستقل رمز السفينة، علي محمد عبد الرحمن مستقل رمز الفيل، يوسف السيد يوسف مستقل رمز الشمعة.

بالإضافة إلى ياسر الجندي مستقل رمز السكين، ومحمد عبدالغني التهامي رمز المنشار، وإبراهيم فتحي عبداللطيف رمز برج الحمام عن حزب مصر القومي، وممدوح طلعت محمد رمز الطائرة الهليكوبتر، ومحمد محمود عبدالله رمز المنبه، وأحمد يوسف إبراهيم رمز الغزال، ووليد أحمد السيد رمز المنزل، وأحمد محمد كامل رمز اللؤلؤة، ومحمد أمين السباعي رمز الهدهد، وسمير أحمد عن حزب الإصلاح والتنمية رمز العصا، وهشام عبدالواحد عضو مجلس النواب الحالي مرحشا عن مستقبل وطن رمز القلم.