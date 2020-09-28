امرأتان و23 رجلا يتنافسون على 3 مقاعد بكفر الدوار

تتنافس امرأتان مع 23 رجلا، على 3 مقاعد فردية بمركز ومدينة كفر الدوار، أكثر الدوائر الانتخابية اشتعالًا بالأحداث في السباق الانتخابي، خاصة بعد إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية، وتبين عدم وجود أحد من هذه الدائرة التي تضم أكثر من مليون و800 ألف نسمة، وأكثر من 600 ألف صوت انتخابي، وهم قادرين على قلب الموازين في الانتخابات المقبلة.

تنشر "الوطن" أسماء مرشحي مجلس النواب حسب ترتيبهم بالكشوف الانتخابية، كما يلي:

محمود عادل سعد شعلان. جمال محمد عبدالعاطي بسيوني. محمد سعد محمد تمراز. كوثر حامد عبدالهادي عبدالجليل. محمد محمد عبدالحميد جاد. أحمد رجب شحتة شبل. طارق محمود محمد داوود. سحر بشير مختار معتوق. أحمد شوقي محمد علي الشاويش. أيمن عبدالحليم عبدالعزيز هيبة. رمضان سعيد فتح الله. عبدالناصر محسن محمد نعيم. ١مصطفى عباس إبراهيم السيد. ١مجدي سعد سعد محمد. محمد أحمد زكي يوسف. عبداللطيف الصافي عبداللطيف. محمد محمود أبو بكر محمد. محمد عبدالفتاح محمد الحوفي. لطفي أحمد أحمد طه. علي نضال السيد محمد. أسامة علي محمد علي. أحمد حمدي محمد خطاب. ياسر السيد علي محمد. مجدي جمال كامل عبداللطيف. أحمد حسين عوض مرسي.

وما سبق الأسماء المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار، المخصص لها 3 مقاعد في البرلمان، بينهم 2 نواب سابقين: "محمود عادل شعلان" مرشح حزب مستقبل وطن، و"محمد سعد تمراز" مرشح مستقبل وطن، في الوقت الذي دفع به حزب الشعب الجمهوري بمرشح جديد وهو اللواء جمال عبدالعاطي، فيما دفع حزب مستقبل وطن في اللحظات الأخيرة بالمرشح أحمد الفيشاوي لينافس على مقعد من الثلاثة المقررين.