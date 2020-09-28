منافسة شرسة بين 22 مرشحا في الباجور.. ونجل "الشاذلي" يغيب عن الترشح

شهدت دائرة الباجور الانتخابية في محافظة المنوفية، إعلان 22 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة، التي تشهد تواجد امرأة واحده فقط بين المرشحين.

ومن بين أقوى المرشحين، محمود البرعي مرشح حزب مستقبل وطن، ونور ناشي عن حزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى الدكتور أحمد السبكي الصيدلي الشهير، والعميد عادل الصعيدي، ورجل الأعمال عادل لبيب.

وشهدت كشوفات الناخبين في دائرة الباجور والحاصلة على مقعد واحد فقط، مفاجأة من العيار الثقيل بعدم ترشح معتز الشاذلي نجل السياسي الكبير كمال الشاذلي، ما أثار علامات استفهام وتساؤلات كثيرة من المواطنين عن سبب عدم تقديمه أوراق ترشحه.

وشملت قائمة المرشحين في دائرة الباجور، محمود البرعي مستقبل وطن رمز الكتاب، نور ناشيعن حزب الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، محمد سعيد عفيفي رمز الحصان مستقل، أحمد رزق الصقر، عادل الصعيدي رمز الأسد، مشيرة همام رمز الفراشة، محمد عادل علي ساعة اليد، عادل لبيب رمز الكف، أنور خاط الشمعة، والدكتور أحمد السبكي رمز المدفع . كما شملت قائمة المرشحين، وائل بركات رمز السفينة، عمرو سمير ذكي رمز التمساح، حاتم صبحي نصار رمز أتوبيس.

كما شملت أيضا، خالد محمد إبراهيم رمز النجفة، هاني أحمد سلامة رمز الغزال، محمد صلاح عبد المعطي رمز الفيل، اسامة محمد محمود يوسف رمز العقرب، حسام محمد صلاح عامر رمز الطائرة الهليكوبتر، احمد جمال الدين عبدالحفيظ مرعي رمز منبة الساعة، عمرو عبدالغني منصور عيسي رمز غصن الزيتون، حسام مصطفى عمر رمز المحراث، شريف محمود الرفاعي رمز السهم.