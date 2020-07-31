نجوى إبراهيم: "محمود مرسي صفعني وطير الحلق من ودني"

كشفت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، عن أنها تلقت أربع صفعات حقيقية في حياتها، مشيرة إلى أن والدتها هي من صفعتها القلم الأول عندما كانت صغيرة وأقبلت على قص شعرها.

وتابعت: "كنت بألعب ألعاب قوى وكنت هأخد جائزة فقلت أنا كدا كبرت ولازم أقص شعري، ودخلت الأوضة بتعتي وجبت المقص وقصيته وعملت خورم في دماغي وعلشان أداري الجريمة لبست إيشارب وماما ضربتني القلم الأول".

وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها في تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "القلم التاني خدته من بابا لما كان عمري 8 سنوات لأني شربت قهوة وكذبت على بابا".

وتابعت نجوى إبراهيم: "القلم التالت في حياتي كان في فيلم فجر الإسلام من الأستاذ محمود مرسي وهو من النوع اللي بيعيش أوي، القلم علم والحلق طار وفضلت يومين ودني بتصفر".

وأشارت نجوى إبراهيم، إلى أن القلم الرابع تلقته خلال مشاركتها في فيلم "المدمن"، مع الفنان الراحل أحمد زكي، مشددة على أن أحمد زكي كان يتقمص الشخصية وشديد التأثر بها وكان يعيشها كما لو كانت حقيقية.

وكشف الإعلامي وائل الإبراشي، أنه عمل معدًا مع الإعلامية نجوى إبراهيم، في السابق، مشددًا على أن ذلك يعد شئ مشرف له في تاريخه المهني، وتابع: "أتشرف أني أشتغلت معاكي مُعد وصحفي وحققنا نجاحاً كبيراً".