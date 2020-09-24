"بيعايرونا بفقرنا بس مش هسكت".. كيف قضت مصر على العشوائيات الخطرة؟

"بيعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت" كلمة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016، محتجاً على مشكلة العشوائيات التي أصبحت عائقًا كبيرًا يهدد قطار التنمية، وانطلق منذ ذلك الحين العديد من المشروعات، التي أصبحت بديلة عن تلك الأماكن غيرالآدمية.

ووضعت مصر في 2016 خطة للقضاء على العشوائيات، وانقسمت الخطة إلى محورين أولهما القضاء على العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2020، وثانيهما القضاء على العشوائية غير المخطط لها بحلول 2030، ونجحت مصر في المحور الاول من الخطة المتعلقة بالعشوائيات غير الآمنة بإطلاق العديد من المشروعات التي اشتملت على عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الآمنة، ومازالت تستكمل الجزء الثاني الخاص بالقضاء تماما على العشوائيات في مصر بحلول 2030.

وتستعرض "الوطن" أهم ما تم إنجازه على أرض الواقع في ملف تطوير العشوائيات بداية من عام 2016 وحتى عام 2020:

إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة عام 2016

في إطار التكافل الاجتماعي من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات الخطرة تم تنفيذ مشروع حي الأسمرات المرحلتين الأولى والثانية والثالثة وتتكون كل مرحلة من:

المرحلة الأولى: تقع على مساحة ٦٥ فدانًا

المرحلة الثانية: تقع على مساحة ٦١ فدانًا.

وتضمنت المرحلتين: ووحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومكتبًا للبريد، فضلًا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل، وسيتم تخصيصهما لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر.

والمرحلة الثالثة بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.

تطوير منطقة القابوطي ببورسعيد مايو 2016

يتكون المشروع من ١٤٤٠ وحدة سكنية، منقسمة إلى:

- المرحلة الأولى ٤٢ عمارة - المرحلة الثانية ١٨ عمارة، ليصبح عدد المستفيدين ٧٢٠٠ نسمة، بتكلفة ١٥٥ مليون جنيه.

المرحلة الأولى من "مشروع" بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية سبتمبر 2016

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "بشاير الخير ١" الذي يعد مشروعًا متكاملًا للتطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، على مساحة 12 فدانا بتكلفة ١,٢ مليار جنيه.

مشروع تطوير منطقتين بالسويس أكتوبر 2016

تم تطوير منطقة عزبة الصفيح، ومنطقة اليهودية، بإنشاء ٣٣٦ وحدة سكنية لتوفير مسكن آمن لساكني المناطق الغير آمنة، بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.

تطوير منطقتي السماكين ودريسة طما بسوهاج يناير 2017

وتم توفير ٢٢١ وحدة سكنية موزعة كالآتي:

- مشروع تطوير منطقة السماكين (٢٠٧ وحدة سكنية، بتكلفة ٤٠ مليون جنيه)

- مشروع تطوير منطقة دريسة طما (١٤ وحدة سكنية، بتكلفة ٤,٦ مليون جنيه)

ليصبح المستفيدين ١١٠٥ نسمة، بتكلفة إجمالية بلغت ٤٤,٦ مليون جنيه.

المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير (غيط العنب) بمحافظة الإسكندرية ديسمبر 2018

ويتكون المشروع من ٣٧ عمارة بإجمالي ١٨٦٩ وحدة سكنية، بتكلفة المشروع مليار و٥٠٠ مليون.

الإسكان الاجتماعي "أهالينا ١" بحي السلام أول بالقاهرة ديسمبر 2018

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول "أهالينا ١"، بتكلفة المشروع ٦٠٠ مليون جنية، وأُقيم على مساحة ١١ فدانًا في حي السلام أول ويتكون من ٢٥ عمارة سكنية .

تطوير المناطق الغير آمنة بالوادي الجديد ديسمبر 2018

وتم تنفيذ ٧٨٨ وحدة سكنية، بتكلفة ٧٧ مليون جنيه موزعة على النحو التالي:

- مشروع تطوير منطقة موط القديمة بمدينة الداخلة، مشروع تطوير منطقة بلاط الاسلامية بمدينة بلاط، مشروع تطوير منطقة منطقة ميتالكو .

تطوير منطقة طلمبات المكس بحي العجمي ديسمبر 2018

وهي منطقة مصنفة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية كمنطقة غير آمنة من الدرجة الثانية.

وشملت أعمال التطوير إنشاء ٢١٥ وحدة سكنية بإجمالي ٩ عمارات، بمحافظة الإسكندرية، لتوفير مسكن ملائم لـ١٠٧٥ نسمة بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.

تطوير منطقة الصحابي بأسوان ديسمبر 2019

تم تطوير المنطقة على مرحلتين:

- المرحلة الأولى تحتوي على ٣٣٧ وحدة سكنية، ويبلغ عدد المستفيدين ١٣٤٨ نسمة، بتكلفة إجمالية ٢٤ مليون جنيه.

- المرحلة الثانية تحتوي على ٥٧٦ وحدة سكنية، ويبلغ عدد المستفيدين ٢٣٠٤ نسمة، بتكلفة إجمالية ٥٦ مليون جنيه.

وتطوير منطقة كسارة رشيد بمحافظة البحيرة سبتمبر2019

وتتكون من ١١٧ وحدة سكنية لخدمة ٥٨٥ نسمة، بتكلفة ٢٥ مليون جنيه.

تطوير منطقتي الصيفية وقحافة بمحافظة الفيوم يوليو 2019

وتبلغ تكلفة المشروع ٢٨ مليون جنيه ويهدف إلى رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الداخلية، بجانب رفع كفاءة شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى توفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وتنفيذ شبكة مكافحة الحريق.

المرحلة الثانية من بشاير الخير ٢‎ اغسطس 2020

وتم إنشاء عدد ١٠ بلوك بإجمالي ٢٠ عمارة بعدد ٩٩٢ وحدة سكنية كاملة التشطيب و٢٠٨ وحدة تجارية و٨ مول تجاري مقسم لمحلات تجارية، بتكلفة ٢٦٨ مليون جنيه.

ومن المخطط أن يتم تنفيذ ١٩ بلوك في المرحلة القادمة حيث يهدف المشروع إلى استكمال التطوير الحضاري بغيط العنب.‎

افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة يوليو 2020

في إطار التكافل الاجتماعي من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات تم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات.

- وتتمثل المرحلة الثالثة في إنشاء ٧٢٩٨ وحدة سكنية بإجمالي ١٢٤ عمارة، بتكلفة ١,٧٥ مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن ٣١٠٠٠ نسمة.

وتم تطوير منطقتي شمال وجنـوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط يوليو2020، وتتكون من ٢٢٠ وحدة سكنية لخدمة ١١٠٠ نسمة، بتكلفة ٩٥ مليون جنيه.

بالإضافة إلى تنفيذ الوحدات بالمشروع بتصميم رائع ومواجه للنيل نظراً لأرتباط سكان تلك المناطق بمهنة الصيد، حيث تم إزالة العشش العشوائية المهددة للحياة.