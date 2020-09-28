جهود مكثفة لكشف غموض العثور على فتاة مذبوحة داخل منزلها بالمحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من جهودها، لكشف غموض واقعة العثور علي جثة فتاة مذبوحة داخل منزلها بإحدى القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم المحلة الكبرى، اليوم الاثنين، بورود بلاغ من أهالي قرية "كفر قرطنة"، دائرة المركز، بالعثور على فتاة تُدعى "منى ع. أ."، 16 سنة، غارقة في دمائها داخل منزلها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، أودى بحياتها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز المحلة إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينات اللازمة، حيث تبين وجود جثة المجني عليها داخل المنزل، كما تم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة بجوار الجثة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وتحويلها إلى مشرحة مستشفى "المنشاوى"، لمناظرتها من قبل الطب الشرعي.

ويكثف فرع البحث الجنائي، بقيادة العقيد خالد عبد الجواد، من جهوده لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها، كما تواصل إدارة البحث الجنائي تحرياتها عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.