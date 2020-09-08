رئيس مياه القليوبية: لجان للمرور على المقار الانتخابية لمراقبة الجودة

أدلى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بصوته فى انتخابات جوله الاعادة بمجلس الشيوخ، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدينه القناطر الخيرية.

وأعرب "مجاهد" عن إيمانه بضرورة آداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.

وأضاف أن الشركة شكلت لجانًا للمرور على المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء أفرع الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب وسحب عينات لتحليلها والتأكد من جودتها.