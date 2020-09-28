جامعة بنها تناقش خطة التحول الرقمي: نوفر كل إمكانياتنا للتنفيذ

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام الشعراوي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد بيومي مدير نظم المعلومات الإدارية.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بملف التحول الرقمي، حيث قامت بتوفير كل إمكانياتها سواء كانت موارد مالية أو بشرية، للبدء في تنفيذ التحول الرقمي لما له من أثر كبير على العملية التعليمية بالجامعة، وتماشيا مع سياسة الوزارة نحو التحول الرقمي وتحويل الجامعات إلى جامعات ذكية.

وقال "الجيزاوي"، إن اللقاء استعرض خطة الوزارة في التحول الرقمي ومنصات التعلم وميكنة العمل بالمستشفيات الجامعية وتحسين البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة وماتشمله من جودة الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرا أن التحول الرقمي يمثل أهمية قصوى لجامعة بنها.

كان مجلس جامعة بنها، استعرض تفاصيل زيارة وفد من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات للجامعة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم قدرات الجامعات الحكومية على التحول الرقمي.

كما استعرض المجلس إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية في العبور، مؤكدًا أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى تقدمت بملف لإنشاء الجامعة الأهلية، والتى تستهدف تقديم خدمة تعليمية وفقًا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

واستعرض المجلس أيضًا خطة الجامعة للعام الدراسي الجديد، ونظام تطبيق التعليم الهجين، وتعديل اللوائح الدراسية تماشيًا مع المتطلبات الجديدة.