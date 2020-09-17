دراسة عن زراعة الخلايا الجذعية بين جامعة بنها ومستشفى مانشستر

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدرسات العليا والبحوث، حصول الباحثة سمر محمود محمد الباهي المدرس المساعد بكلية الطب البشري، على رسالة دكتوراه عن البحث عن المؤثرات في خوارزميات صنع القرار الخاص بذراعة الخلايا الجذعية في مجموعات مختلفة من أمراض دم الأطفال غير الخبيثة، وذلك من خلال منحة دراسية للإشراف المشترك، حصلت عليها الباحثة ضمن برنامج نيوتن مشرفة، حيث استكملت الباحثة دراستها بمستشفى مانشستر الجامعي للأطفال بانجلترا.

ومن جانبها أشارت الباحثة سمر الباهي، إلى أنه تم إجراء الدراسة علي عدد أربعة وتسعين مريضا من الأطفال، تراوحت أعمارهم بين شهر واحد وثمانية عشرة سنة، تم علاجهم جميعا في مستشفي مانشستر الجامعي بانجلترا.

وأوضحت الباحثة، أن هولاء الأطفال، عانوا من أمراض مختلفة، تراوحت بين أمراض اعتلال خضاب الدم، وأمراض نقص المناعة، وأمراض ضعف النخاع، ومجموعة أخرى من الأمراض غير الخبيثة.

وأشارت إلى أن هذه الدراسة هي الأكبر من نوعها، وتوصلت الدراسة، إلى إثبات مدى أمان استخدام عقار التريوسلفان، حتى في الأعمار الأقل من عام، بل وعند زراعة النخاع مرتين بنفس العقار، وتم ذلك دون مضاعفات، كما أثبت العقار، فاعلية في إنجاح عملية زراعة النخاع، وبالتالي علاج هولاء المرضى، والعبور بهم إلى بر الأمان.

وتكونت لجنة الإشراف من الجانب المصري، الدكتور محمد البكري أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها ورئيس القسم الأسبق، والدكتور سامح زكي مدرس طب الأطفال بطب بنها، ومن الجانب البريطاني الدكتور روبرت وين أستاذ أمراض دم الاطفال بجامعة مانشستر بانجلترا.