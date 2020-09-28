الحكومة: الاشتراطات الجديدة لن تغير شيئا في قرار "البناء حتى 4 أدوار"

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم ناقش العديد من الموضوعات الهامة، كان في مقدمتها التوجيهات الرئاسية، الصادرة أمس، بالإسراع في إصدار الاشتراطات البنائية، موضحًا: "قال 6 شهور كتير عشان بعض الأشغال متعطلة بسبب قرار وقف البناء".

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئولتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "صدر قرار من رئيس الوزراء بالسماح بإعادة البناء جزئيًا، بمعنى أن أي شخص صدر له خلال الفترة الماضية يستطيع ممارسة أعمال البناء مجددًا، شرط صدور الترخيص وأن يكون قد شرع بالبناء فعلًا".

وتابع: "استكمال البناء مسموح به حتى الدور الرابع فقط، ومن يرغب في الزيادة عن 4 أدوار يجب أن ينتظر حتى صدور الاشتراطات البنائية الجديدة حتى لو كان يمتلك رخصة تزيد عن 4 أدوار، لأنها في الغالب لن تغير من الأمر شيئًا فيما يخص الأدوار حتى الرابع، والاشتراطات الجديدة ستتضمن قرارات مختلفة ستطبق على الأدوار أكثر من الرابع، ولن يجرى منح رخص جديدة".

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشاد مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بما يتابعه حالياً من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع.

وأشار إلى أنه لأول مرة تتراجع هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا.

وأشاد رئيس الوزراء، بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.