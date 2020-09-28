محافظ القليوبية يستجيب لسيدة بمسطرد: "هنوفر شقة فورا"

عرض الإعلامي أحمد موسى تقريرًا تلفزيونيًا، عن سيدة تقطن منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، تبحث عن مأوى بعد إزالة منزلها، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد".

وقالت السيدة: "انت دلوقتي جيت شيلت البيت، وعزالنا اتهد عليها جوه، وملحقناش نطلع حاجتنا بره البيوت، والعيال مشردين في الشارع، وملناش مكان، في 4 أطفال مرميين في الشارع".

بدوره استجاب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لما عرضه الإعلامي أحمد موسى: "بيتها كان مخالف، لكن إحنا بنوفر سكن على طول قبل الإزالة وهندبر لها شقة فورًا".

وأوضح، أنه سيجرى تطوير المنطقة المحيطة بمنطقة شركات البترول وذلك بشكل كامل، مشيرًا إلى أن 200 ألف مواطن سيستفيد من هذا التطوير، كما سيجرى التوسع في المخطط على أن يدخل حي شبرا الخيمة فيه.

وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية، بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات البترولية العاملة بالمنطقة.

وأكد "الملا" أهمية الاستمرار في رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار برنامج متكامل؛ لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية علي مستوي الجمهورية للاستمرار بالظهور بشكل حضاري يليق بقطاع البترول، كما أكد أهمية منطقة مسطرد البترولية كمنطقة استراتيجية ينبغي الحفاظ علي مقوماتها ودعم منظومة التشغيل الآمن والسلامة داخل منشآتها مع الحرص علي غرس مفاهيم السلامة والحفاظ على المكان كثقافة لدي العاملين.

ووجه، خلال الاجتماع بمراجعة المهام والاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالمناطق الجغرافية البترولية؛ لتواكب المتغيرات الحديثة واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال التأمين والسلامة الأمر الذي يحقق منظومة عمل متكاملة لكل منطقة.

وأكد الملا، التزام قطاع البترول بدوره في عمليات التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بمشروعاته والمساهمة في أعمال تطويرها مواكبة لجهود الدولة في هذا المجال.

وحرص المهندس طارق الملا على توجيه الشكر للعاملين بقطاع البترول بمناسبة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصفاة المصرية للتكرير، مُثمنا مجهوداتهم المتواصلة التي ساهمت في ظهور قطاع البترول بشكل حضاري يليق بمكانته كأحد أهم قطاعات الدولة.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورؤساء شركات القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول والتعاون للبترول وبتروجاس وبتروجيت.