"دفاعا عن المقعد".. نواب البرلمان القدامى في مواجهة الجدد بالقليوبية

تشهد دوائر انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية وعددها 6 دوائر منافسة حامية بين النواب القدامي المنتهية ولايتهم والذين قرروا خوض الانتخابات للدورة الجديدة وتقدموا فعلا بأوراقهم ما بين مرشحين لائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن ومستقلين من أبرزهم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم لبرلمان الحالي الذي تقدم مستقل عن دائرة شبرا حفاظا على مقعده الحالي معتمدا على رصيده في المجلس المنتهية ولايته.

فيما أعلن عدد آخر من النواب الحاليين منهم حاتم عبدالحميد نائب القناطر ومصطفى كمال الدين حسين نجل عضو مجلس قيادة الثورة الزعيم كمال الدين حسين نائب بنها والصحفي رضوان الزياتي نائب الخانكة اعتذارهم في الترشح هذه الدورة معللين ذلك بالظروف المادية والصحية والسياسية.

ويبرز في المنافسة عددا من النواب في المجلس المنقضي مدته والذين جاءوا على رأس ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن وهم النائب عادل عامر بالقناطر والنائب سمير صبحي أبوشامة في شبين القناطر وعبد السلام الخضراوي بشبرا.

فيما تقدم عدد آخرون من النواب السابقين للترشح مستقلين حيث لم تشملهم ترشيحات الائتلاف ومنهم رشاد شكري نائب طوخ الذي يخوض المعركة مستقل وعبد العزيز الصفتي نائب شبين القناطر وثريا الشيخ بشبرا وجمال كوش ببنها وكفرشكر والدكتور محمود عطية بشبرا عن حزب الوفد وكلهم قرروا الدفاع عن المقعد مستقلين.

فيما نجح عدد من النواب من أبناء القليوبية في الوصول لقائمة الائتلاف في نظام القوائم ومنهم عاطف ناصر أمين مستقبل وطن بالقليوبية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في المجلس المنقضي ولايته وأحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد الفيومي رئيس حزب الحرية الحالي والنائب عن طوخ والنائب مصطفي الكمار بشبين القناطر والنائبة سولاف درويش عن قائمة تحيا مصر في برلمان 2015.

ويؤكد المراقبون أن وجود عدد كبير من المرشحين من نواب البرلمان المنقضي ولايته سيشعل السباق الانتخابي وسيكون له دور في عدم حسم المعركة من الجولة الأولى وحسمها في الإعادة حيث يعتمد هؤلاء المرشحون على رصيدهم من الخدمات فترة المجلس المنقضي ولايته.

ميدانيا شهدت محكمة بنها الابتدائية،مقر لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب هدوءا شديدا ، فى اليوم الرابع، لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتى الآن أمس الأحد، 5 طلبات ترشح بينهم سيدة ليبلغ إجمالى الطلبات التى تلقتها اللجنة حتى الآن 165 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاضا ملحوظا في أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث والعميد وائل نبيل رئيس الترحيلات ، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).