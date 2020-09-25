"زيرو مرشحات" في بنها وكفر شكر قبل 24 ساعة من إغلاق باب الترشح

مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح في انتخابات مجلس النواب بمحكمة بنها الابتدائية خلال الساعات المقبلة شهدت قائمة مرشحي الدائرة الأولى بمحافظة القليوبية والتي تضم قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر اختفاء تاما للمرشحات من السيدات، حيث لم تتقدم أي سيدة من أبناء بنها وكفرشكر بأوراق الترشح وسط إقبال شديد من الرجال ليبلغ عدد مرشحي الدائرة حتى الآن 35 مرشحا كلهم من الرجال بينما شهدت باقي دوائر المحافظة الـ5 الأخرى ترشح 16 سيدة، رغم أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت وجود مرشحات من الدائرتين لم يحالفهن الحظ، ولكنهن خضن التجربة.

اختفاء السيدات من الترشح بالدائرة الأولى تزامن مع عدم اختيار مرشحات من الدائرتين أيضا من القائمة الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن وهو الأمر الذي تكرر قبل ذلك في انتخابات الشيوخ رغم أن الدائرة بشقيها بنها وكفرشكر من الدوائر السياسية وفسره المراقبون بأن القيادات النسائية بالدائرة تركت الساحة خالية في مواجهة من تم اختيارهن من قيادات بشبرا الخيمة وطوخ وقليوب.

ميدانيا شهدت العملية الانتخابية بالقليوبية أجواء ساخنة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التي تحولت لمسرح للدعاية الانتخابية وبث فيديوهات السيرة الذاتية ورسائل الترشح للمرشحين المختلفين مستغلين الأغاني الوطنية والموسيقي الحماسية مثلما فعل النائب جمال كوش الذي يخوض المعركة عن دائرة بنها مستقلا والذي استغل في الدعاية أغنية "مكانك في القلوب يا جمال" الخاصة بمسلسل السيرة الذاتية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ونفس الأمر تكرر مع سعيد ندا مرشح دائرة بنها وكفرشكر الذي اختار إحدى الأغنيات الوطنية للترويج لنفسه وأغنية "واقف في وش الرياح" للمطرب علي الحجار وهي خاصة بأحد المسلسلات فيما بث المرشح المستشار محمد المسلمي بنفس الدائرة برومو دعائيا مصحوبا بأغنية "اخترناه اخترناه"، وأغنية شعبية أخرى بعنوان "وأنا وسط ناسي".

نفس خط الدعاية استغله المرشح أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بمترو الأنفاق مرشح حماة الوطن في دائرة شبرا الخيمة والذي استخدم أغنية أنا واحد ما بين ملايين وظهر خلال البرومو الفنانون المطرب أبو الليف ومحمد عبد الرحمن وإسماعيل فرغلي.

وبث المرشح عزيز سابق برومو دعائيا بعنوان "سألنا الناس عن رأيهم في الحاج عزيز الذي أظهر تأييد عدد من المواطنين من السيدات والشباب والكبار للمرشح الذي يخوض الانتخابات عن مستقبل وطن رقم 2 بدائرة مركز طوخ وقها.

على صعيد التقدم بأوراق الترشح وقبل ساعات من غلق باب الترشيح بلغ إجمالى عدد طلبات الترشح التي تلقتها لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتى الآن 216 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصة للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.