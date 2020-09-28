رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "تقريبا كبرت"

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني عبر تويتر بعيد ميلادها الـ39، ونشرت صوره لها وهي تمسك بأحد الهدايا التي حصلت عليها في عيد الميلاد، وعلقت: "أنا تميت الـ39 تقريبا كبرت".

وكانت رضوى الشربيني فاجأت الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، عبر برنامجها هي وبس" بقولها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت الشربيني رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا"، وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.

موضحة، أن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا"، وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.

تم تدشين حملة تضامن مع رضوى الشربيني بهاشتاج "#أدعم رضوى الشربيني"، والذي لاقى رواجا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

وخرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها بعد موضوع أزمة الحجاب، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "رب الخير ما بيجبش إلا الخير"، لتنهال عليها تعليقات دعم من الجمهور.