عمرو أديب يعرض أسماء أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة للإخوان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك صراعًا شبه دموي بين فريقي إبراهيم منير وهو نائب المرشد ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "إبراهيم منير قرر إلغاء منصب الأمين العام وعرض علي حسين الانضمام إلى لجنة سباعية سيجرى تشكيلها، وغضب حسين، وحصل بينهما تراضي غريب وحضر حسين اجتماعين للجنة".

وتابع: "في ناس معترضة على إبراهيم منير لأنهم حاسين إنه إنجليزي، ومنير قال لمحمود حسين أنت عندك مشكلة في عربية ولجنة أنت أخدتهم، حلال عليك بس خش اللجنة وأنت ساكت".

وعرض أديب، أسماء أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة للإخوان: "رئيسها إبراهيم منير، ونائبها يحيى الظايط، والأعضاء هم يحيى الجزار ومحمد عبد المعطي الجزار ومدحت الحداد ومحمود حسين وأحمد شوشة ومصطفى المغير".