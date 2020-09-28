أديب عن كثرة الافتتاحات: "مش ملاحقين على المشاريع.. كل شهر عندنا 5"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد مشروع محترم، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة الاقتصاد، حيث يعمل 60% أو 70% من المواطنين المصريين به.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الدولة يجب أن تنسحب من مشروعات كثيرة "ملهاش لازمة"، تاركةً إياها للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن مصر لن تستورد المنتجات البترولية بداية من العام 2023.

وتابع: "الصراع على الطاقة، مش الجزيرة وقنوات الإخوان، كلهم ماريونات وعرايس تُحرك من الخارج، لكن مصر بتشغل محطات الكهرباء بالغاز، وإحنا مش زي الناس التانية اللي بتستخدم غازها عشان تخرب الدول المجاورة".

وأردف، أن محاولات التنمية بمصر دائمًا ما قوبلت بالمقاومة: "ممنوع تكبر، لأننا لما بنكبر الباقيين بيقلقوا مننا وبيبقوا حاسين إنهم مش عارفين يتمددوا، وده من أيام محمد علي".

وأوضح أديب، أن مصر تقف أمام التمدد التركي، مؤكدًا أن ما مرت به في الأيام الماضية كان اختبارًا على صلابتها: "الدولة صلبة وواقفة على رجلها، ومتهزتش وبتفتح مشروعات، وكل شهر بنفتتح 4 و5 مشروعات، ومش بنلاحق عليها".