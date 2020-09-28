أديب يسخر من الإخوان بسبب انتقاد المشروعات القومية: ننفخ بلالين يعني؟

سخر الإعلامي عمرو أديب، من جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامييها، بعدما اعترضوا على المشروعات القومية التي افتتحتها الإدارة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "لو ده الغلط قولوا لنا الصح، تحبو نعمل مراجيح؟! نجيب بلالين وننفخها ونطيرها؟!".

وأضاف: "من أسهل طرق الحكم ألا تفعل شيئًا، وذلك بأن تجلس مكانك وتعطي الناس بعض الأموال وتوفر الخضراوات والفواكه".

وتابع: "كل حاجة مش عاوزينها لا مدارس ولا مستشفيات ولا المصنع ولا الصوب الزراعية، اللي مشغلهم لازم يقولهم إن في حاجة تعجبهم وحاجة تانية متنفعش، لا يعقل إن كل الأنشطة الاقتصادية كلها متنفعش".