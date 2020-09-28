عمرو أديب: "أسعار الخضراوات والفواكه مزادتش بسب مشروعات الطرق"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارات السابقة لم تقترب من ملف العشوائيات رغم أنه كان سُبة في جبين مصر، أما الطرق فجرى تطويرها وأصبح الكثير منها يتكون من 8 حارات.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "هل حد لاحظ إن أسعار الخضراوات والفواكه زادت؟! ده محصلش بسبب مشروعات الطرق، ومحدش يقولي الأفوكادو، يولع الأفوكادو، المهم حاجة الناس".

وتابع: "إحنا موصلناش للمرحلة اللي حذر منها الرئيس، لكننا شفنا بروفات، والفيديوهات موجودة على يوتيوب، وربنا ستر، لكن لو مكنش عندنا جيش وطني، وبدأ يبقى في ميليشيات زي الإخوان، ونفتكر منطقة زي النهضة ورابعة كانوا مقفولين وممنوع حد يعدي، وكانوا بيضربوا بالجرينوف ومدافع رشاشة، شفنا لمحات من اللي كانوا بيحكموا البلد، هل هناك دولة في العالم كده؟!".